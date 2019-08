Ratgeber Für wen lohnt sich ein Erdgasauto?

Gas verbrennt umweltfreundlicher als Benzin oder Diesel und kostet an der Tankstelle weniger. In Zeiten hoher Spritpreise und immer strenger werdender Abgasnormen sowie drohender Innenstadt-Fahrverbote rückt der alternative Kraftstoff daher gleich doppelt wieder in den Fokus. Vor allem die Autohersteller haben den relativ sauber verbrennenden Erdgasantrieb wiederentdeckt und bringen neue Modelle mit dieser Antriebsalternative auf den Markt. Der VW-Konzern wirbt mit einer frisch erneuerten Palette um Kunden – nicht zuletzt als Reaktion auf den sinkenden Diesel-Marktanteil in der Folge des Abgas-Skandals. Nun soll der Erdgasmotor mit seinem niedrigen CO2-Ausstoß an der Seite des E-Autos helfen, EU-Strafzahlungen zu verhindern.