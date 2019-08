Reaktionen zum Tod Ferdinand Piëchs „VW stünde ohne Piëch nicht da, wo wir jetzt stehen“

Der aktuelle VW-Chef Herbert Diess verwies in würdigenden Worten auf die Arbeit des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Piëch. „Vor allem hat Ferdinand Piëch Qualität und Perfektion bis ins Detail in den Automobilbau gebracht und tief in der Volkswagen-DNA verankert“, sagte Herbert Diess. Er steht seit April 2018 an der Spitze von Volkswagen und führt den Konzern derzeit in eine Elektro-Transformation.

Bild: dpa