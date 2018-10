Rechtsstreit Tesla-Chef Musk keilt gegen US-Börsenaufsicht SEC

Der Gründer des Elektroauto-Herstellers Tesla, Elon Musk, hat nach einem Vergleich mit der US-Börsenaufsicht SEC gegen die Behörde ausgeteilt. In einem Tweet nannte Musk die Securities and Exchange Commission am Donnerstag übersetzt „Kommission zur Bereicherung von Leerverkäufern“ („Shortseller Enrichment Commission“) und bescheinigte ihr offenkundig ironisch „unglaubliche Arbeit“.