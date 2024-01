„Redwood“ Insider: Tesla will ab 2025 mit günstigem Einstiegsmodell an den Start

Tesla will Insidern zufolge im kommenden Jahr mit einem erschwinglichen E-Automodell an den Start gehen. Der US-Autobauer habe seinen Zulieferern angekündigt, Mitte 2025 mit dem neuen Modell unter dem Code-Namen „Redwood“ in Produktion zu gehen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters. Zwei von ihnen erklärten, es werde sich um einen kompakten Crossover handeln.