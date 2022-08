Regulierung Teslas gigantisches Problem mit dem autonomen Fahren

Besser geworden ist hingegen das sogenannte Phantom-Bremsen, also wenn der Tesla plötzlich bremst, obwohl kein Hindernis erkennbar ist. Mir ist das in den ersten Jahren öfter passiert. Meist war das an sonnigen Tagen vor einer Brücke, dessen harter Schlagschatten anscheinend als Hindernis interpretiert wurde. Glücklicherweise war immer genügend Abstand zum Fahrzeug hinter mir. Das Phantom-Bremsen ist mit den Jahren deutlich weniger geworden, tritt jedoch noch ab und zu auf. Es ist die beste Erinnerung daran, dass der Autopilot nur ein Assistent ist. Oder wenn es, was in Kalifornien derzeit selten ist, in Strömen regnet. Wenn eine der Kameras eingeschränkte Sicht hat, wird der Autopilot deaktiviert.