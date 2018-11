Gewissenhafte Verwaltungsrichter setzen fragwürdige EU-Grenzwerte durch, die unter fragwürdigen Bedingungen – zu nah am Straßenrand – gemessen werden. Perfektioniert wird dafür die Überwachung der Autofahrer durch Kameras, die Sperrungen müssen ja kontrolliert werden. Kein anderes Land auf der Welt tut sich und seiner Industrie so etwas an. Die Sperrungen geben dem Diesel den Rest. Und damit beginnt der dritte Akt: Weil Benziner mehr Sprit brauchen und deshalb mehr CO2 ausstoßen, werden deutsche Hersteller ihre von der EU vorgegebenen Klimaziele erst recht nicht schaffen. Sie werden Milliarden zahlen oder weniger große Autos verkaufen müssen. Ausländische Wettbewerber klatschen in die Hände.