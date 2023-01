Wie viel China darf es sein? Womöglich können sie die Frage bald nicht mehr autonom beantworten: weil Peking politisch aus dem Ruder läuft oder weil die chinesische Konkurrenz mit ihren rollenden Spielesoftwarepaketen weiter an Boden gewinnt. Sich aus der Abhängigkeit von China zu befreien scheint so illusorisch, wie vor einem Jahr noch die Loslösung der deutschen Industrie vom russischen Gas – gerade deshalb sollte niemand die Anpassungsfähigkeit der Branche an neue Wettbewerbsparameter unterschätzen. Das gilt ebenso für Tesla unter Musk: Auch hier wären Todesnachrichten im Twain’schen Sinne verfrüht.



