„Reißender Absatz“ Bosch will 2020 eine Million Coronatests verkaufen

Bosch produziert auch Schutzmasken und verschenkt Baupläne von Maschinen zur Herstellung der Masken. Rund 30 Unternehmen haben die Baupläne laut Denner angefordert und bekommen. Bosch habe zwei Produktionslinien für Schutzmasken im Werk Feuerbach aufgebaut und die Produktion gestartet. In Indien laufe die Produktion derzeit an. „Wir werden weltweit fünf Linien an vier Standorten haben und können dann mehr als 600.000 Masken pro Tag produzieren“, so Denner. „Es geht aber nur um den Eigenbedarf. Verkaufen wollen wir die Masken nicht.“



