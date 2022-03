Rekord-Investition: Volkswagen & Co ziehen Batteriezellfabriken in Südeuropa hoch

Das Gemeinschaftsunternehmen von Stellantis, Mercedes-Benz Total, die Automotive Cells Company (ACC), kommt mit dem Standort in Italien auf drei Batteriezellfabriken. Die bestehende Fabrik des Opel-Mutterkonzerns Stellantis in Termoli werde umgebaut, wie es in einer Vereinbarung der Unternehmen mit italienischen Behörden hieß. Daneben plant ACC eine Fabrik in Kaiserslautern auf dem Gelände der Opel-Motorenfabrik und eine im französischen Douvrin, an einem Standort von Peugeot. Die geplante Produktionskapazität in Deutschland und Frankreich hat ACC auf 40 von 24 Gigawattstunden erhöht. Bis 2030 sollen insgesamt Produktionskapazitäten von 120 Gigawattstunden von Batteriezellen für E-Auto-Batterien aufgebaut werden. Dafür sollen sieben Milliarden Euro fließen, die sich aus Beiträgen der Unternehmen, Krediten und staatlichen Fördermitteln zusammensetzen. Der italienische Staat bezuschusst die Fertigung in Termoli mit rund 370 Millionen Euro. Stellantis arbeitet auch mit dem koreanischen Batteriezellproduzenten LG Energy Solutions zusammen. Die beiden haben in Kanada ein Gemeinschaftsunternehmen zur Fertigung von Batteriezellen und Modulen angekündigt.



Lesen Sie auch: VW will die US-Marktführerschaft bei Elektroautos – „Amerika liebt Comeback-Geschichten“