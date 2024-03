3,92 Meter lang, platziert er sich zwischen dem 30 Zentimeter kürzeren Twingo und dem neun Zentimeter längeren Clio. Im neuen R5 spielt Renault geschickt mit den 70ern, lackiert den Flitzer in leuchtenden Farben, die sich „Pop Yellow“ oder „Pop Green“ nennen. Und natürlich übernimmt der Fünftürer auch die Grundform des Originals, interpretiert dessen Design aber neu im Stil der 2020er. Aber immer mit einem Augenzwickern. Nähert sich beispielsweise der Besitzer dem Auto, leuchtet auf der Motorhaube eine Lade-Kontrolllampe in Form einer 5 auf, quasi als Reminiszenz an den Lufteinlass des Ur-5ers.

Bild: Renault