Renault-Chef Frankreich sucht nun doch Nachfolger von Ghosn

Zwei Monate nach der Inhaftierung von Auto-Manager Carlos Ghosn in Japan steht seine Entmachtung nun auch bei Renault an. Gesucht werde die „beste Lösung für die künftige Führung der Gruppe“, teilte der amtierende Renault-Verwaltungsratschef Philippe Lagayette am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Er nannte dabei den Namen Ghosns nicht explizit.