Renault gibt Russlandgeschäft mit Lada auf „Lada-Käufer wissen schon, wie man mit einem Lada umzugehen hat“

Renault gibt alle Unternehmensbeteiligungen in Russland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine auf. Für lediglich einen Rubel sollen die Anteile des russischen Unternehmens Avtovaz an den russischen Staat gehen. Man wolle so „eine verantwortungsbewusste Entscheidung“ gegenüber der 45.000 Mitarbeitenden in Russland treffen. Die Produktion im Moskauer Werk hatte Renault schon im März eingestellt. Dennoch hoffen sie auf eine Rückkehr: Mit einer Rückkaufoption hält sich der französische Autobauer für die nächsten sechs Jahre eine Beteiligung offen.



