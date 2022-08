Renault Megane E-Tech Ist das der bessere VW ID3?

Was Renault mit dem Mégane nur ganz selten gelungen ist, soll nun mit dem Elektro-Ableger des Kompaktmodells umso besser klappen: Die Konkurrenz aus Wolfsburg bei den Absatzzahlen zu überholen. War bisher der VW Golf der Maßstab für die Franzosen, ist es im E-Zeitalter der VW ID.3. Und der muss tatsächlich zittern.

Anders als es der Name nahelegt, hat der Mégane E-Tech Electric mit dem Benzin- und Diesel-Mégane nicht mehr als den Namen und die Zugehörigkeit zur Kompaktklasse gemein. Während VW seine E-Mobil-Familie bis in die Terminologie komplett neu erfunden hat, hält Renault demonstrativ am Bewährten fest. So wirkt die Karosserie mit ihrem leichten Crossover-Touch zwar modern, bleibt aber dem Stil der Marke treu, den zurzeit auch die konventionellen Renault-Modelle tragen. Dass ein E-Motor unter der Fronthaube arbeitet, ist höchstens an Details wie den fehlenden Endrohren zu erahnen. Selbst der Kühlergrill könnte mit seinen Luftöffnungen in ähnlicher Form an einem Benziner oder Diesel prangen.

Bild: Renault