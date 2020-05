Renault-Nissan-Mitsubishi: Die neue Strategie der Dreier-Autoallianz

Ein orange-gelb-rotes Logo, der Name „Renault Nissan Mitsubishi“ in weißen Versalien auf schwarzem Grund und fünf Männer in drei Bildschirmen zugeschaltet. In der Mitte zu sehen: der Chef der Allianz, Jean-Dominique Senard. So präsentierte sich die französisch-japanische Autoallianz am Mittwochvormittag der interessierten Öffentlichkeit.