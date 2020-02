Renault Twingo Z.E. Was lange währt, soll besser werden

Wer zu spät kommt, das ist inzwischen Allgemeinwissen, den bestraft das Leben. Wenn also Anfang März Renault seinen erstmals elektrisch angetriebenen Twingo beim Genfer Automobilsalon enthüllt, dann ist das zwar eine Weltpremiere, aber ein alter Hut ist es auch. Das Auto an sich steht seit sechs Jahren im Handel, der Marktstart der Elektrovariante wird zudem ein knappes weiteres Jahr auf sich warten lassen – und wer ein twingo-ähnliches Auto mit Batteriebetrieb fahren will, kann seit 2017 den baugleichen Smart forfour EQ wählen, der auch noch mit demselben 60 kW/82-PS-Motor ausgerüstet ist wie der Renault. Was also macht die Franzosen so optimistisch für den Twingo Z.E.? Es ist tatsächlich die Zeit, die seit 2017 vergangen ist.

Bild: Renault