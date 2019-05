Renault und Fiat Chrysler Mega-Fusion wäre erster Schritt in eine neue Autowelt

Ein amerikanisch-italienisch-französisches Bündnis wäre also zunächst einfach einmal gut für die Beteiligten. Wirklich bedeutend wird es durch etwas anderes. Mit knapp neun Millionen verkaufte Fahrzeuge pro Jahr wäre das Bündnis zwar nicht auf Augenhöhe mit Volkswagen oder Toyota (rund 11 Millionen Fahrzeuge), aber dennoch ein echtes Schwergewicht. Richtig spannend würde das Spiel, wenn Renault die Allianz mit Nissan und Mitsubishi retten und FCA zusätzlich hineinholen könnte. Dann entstünde ein globales Bündnis, das rund 15 Millionen Autos pro Jahr auf die Straße bringt und die bisherigen Branchenchampions VW und Toyota – zumindest bei Absatz und Umsatz – klar abhängen würde.



Die Forderung nach Zusammenschlüssen ist nicht neu in der Autoindustrie. Doch jetzt nimmt das Thema richtig Fahrt auf. Es entstehen womöglich Giganten, die noch vor wenigen Jahren undenkbar schienen. Bei den Kosten und den neuen technischen Herausforderungen, wie etwa elektrisch und autonom fahrenden Autos, können sie den entscheidenden Vorsprung haben. Wie groß der Druck in der Branche ist, zeigen die Gespräche über eine enge Zusammenarbeit von Daimler und BMW. Und eben das sich nun denkbare amerikanisch-italienisch-französisch-japanisches Bündnis.