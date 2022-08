Rennsport Es gibt handfeste Gründe für die Formel 1, nicht nur für Audi

Marketing: Die Rennserie mag grün gesonnenen deutschen Verbrauchern anachronistisch erscheinen. Doch weltweit betrachtet ist der Sport gar nicht so sehr aus der Zeit gefallen. 1,6 Milliarden TV-Zuschauer zählte die Formel 1 im vergangenen Jahr, vier Prozent mehr als 2020. Die rein elektrische Konkurrenz-Serie Formel E kann mit 316 Millionen Zuschauern in der Saison 2021 da nicht mithalten. Das Formel-1-Finale von Abu Dhabi sahen 109 Millionen Menschen im Fernsehen, ein Plus von 29 Prozent. Mit fast 50 Millionen Zuschauern gab es rund 40 Prozent mehr Interessierte in den sozialen Medien. Den größten Zuwachs an Fans gab es laut Veranstalter in den Niederlanden (81 Prozent), USA (58 Prozent), Frankreich (48 Prozent), Italien (40 Prozent) und Großbritannien (39 Prozent).