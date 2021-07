Restwerte von Elektroautos „Ein gebrauchtes E-Auto steht etwa 30 Tage länger beim Händler als ein Verbrenner“

WirtschaftsWoche: Herr Geilenbrügge, dank der Umweltprämie kaufen die Menschen immer mehr Elektroautos. Was bedeutet das für die Gebrauchtwagenpreise von Dieseln und Benzinern?

Andreas Geilenbrügge: Aktuell ist das Preisniveau für gebrauchte Verbrennerautos höher als vor der Pandemie. Das liegt unter anderem daran, dass seit Beginn der Dieselkrise 2016 in der gesamten Branche deutlich weniger Diesel zugelassen worden sind. Dazu stand während Corona die Neuproduktion still, die Autohäuser waren teils geschlossen – es konnten weniger Autos neu zugelassen werden und so kommen jetzt weniger junge gebrauchte Autos auf den Markt. Es gibt also insgesamt weniger Angebotsmenge. Aber die Nachfrage ist einigermaßen stabil geblieben. Das hält die Preise für Gebrauchtwagen oben. Und die aktuellen Produktionsausfälle durch die Chipproduktion tun ihr Übriges.