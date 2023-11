Rohstoffe BMW, das Blutauto und die anderen

"Blutauto" - so nannten wir in der Redaktion eine Recherche, in der es um die Nachhaltigkeit von Auto-Rohstoffen ging. Das Wort entstand in Anlehnung an sogenannte Blutdiamanten. Bei deren Förderung sterben oft Menschen. Auch finanziert der Diamantenhandel nicht selten Gewalt und Kriege. Wir dachten uns: Solche Blutdiamanten will sich doch eigentlich niemand umhängen – aber warum reden so wenige über den Blutzoll, der mit der Autoproduktion verbunden ist? Freude am Fahren – im Blutauto?