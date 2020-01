Rolls-Royce-Chef „Bei 250.000 Euro beginnt die Marke“

Sie sind fast zehn Jahre lang Chef von Rolls-Royce. In Ihrer Amtszeit haben Sie die Zahl der verkauften Autos mehr als vervierfacht. Gleichwohl predigen Sie mit jedem neuen Verkaufsrekord, dass Sie die Zahl der Rolls-Royce limitieren müssen. Wann werden Sie den ersten Kaufwunsch eines Kunden ablehnen?

Gute Frage. Ich freue mich natürlich über die rege Nachfrage, aber die wird nicht in exorbitanten Verkaufszahlen münden. Unsere Aufgabe ist es, die Balance zwischen Preispositionierung und Rarität sicherzustellen. Die Kontrolle darüber haben wir. Als ich angefangen habe als Rolls-Royce-CEO Anfang 2010 verkauften wir im Jahr knapp über 1000 Autos. Nach zehn Jahren sind wir nun bei mehr als 5000. Wir sind relativ langsam gewachsen. Und auch 5000 ist in diesem riesigen globalen Markt natürlich keine große Zahl. Ich mache mir keine Sorgen um Exklusivität, solange man einen Rolls-Royce nicht an jeder Straßenecke sieht – und das wird man nicht. Gefährlich wäre es, die Preise zu senken, um die Produktion zu erhöhen. Das tun wir aber nicht. Wir bieten keinen Rolls-Royce unterhalb der Preisklasse des Ghosts an.