Rückrufe Autobauer riefen 2017 weniger Fahrzeuge zurück

Die Rückrufe der Autobauer bleiben auf sehr hohem Niveau. Nach Berechnungen des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach haben die Hersteller auch im vergangenen Jahr mehr Autos zurückgerufen als sie verkauft haben. Die Rückrufquote, die die Zahl der zurückgerufenen Fahrzeuge in Relation setzt zu den Neuzulassungen des Jahres, lag bei 147 Prozent in 2017 (2016: 291 Prozent).