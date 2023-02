Rückschlag für Elektromobilität Warum Deutschland (noch) keine E-Auto-Nation ist

BMW i Vision Dee

Ein ebenfalls ziemlich bunter Hund ist der BMW i Vision Dee. Es handelt sich um eine retro-futuristische Limousine, die ebenfalls über einen Außenlack mit Farbwechselfunktion verfügt. Insgesamt 32 Töne lassen sich dank dieser E-Ink-Technologie darstellen, was in Kombination nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt. Während die bereits im letzten Jahr in einer monochromen Variante auf der CES präsentierte Farbwechsel-Technik keine Großserien-Chancen hat, dürften sich Elemente aus dem Innenraum des Dee in naher Zukunft in Modellen der Marke wiederfinden. Dazu zählt das erneut ertüchtigte Head-up-Display, das in der Studie alle konventionellen Bildschirme ersetzt und ab 2025 in Produktion geht. Dann werden BMW-Modelle mit nacktem Armaturenbrett vorfahren, bei denen alle Fahrinformationen in die Windschutzscheibe gespiegelt werden. Und das zudem über deren gesamte Breite.

Bild: BMW