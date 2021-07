Rüsselsheim Hier werden Maschinen aus dem Opelwerk auf Ebay verramscht

In der Tat sehen viele Maschinen so aus, als wären sie in die Jahre gekommen: So ist die „HEYLIGENSTAEDT 230E/1000 Drehmaschine“ für 3250 Euro aus dem Baujahr 1964. Der orangene Industrieroboter mit Steuerung von ABB ist aus dem Jahr 2003 und sieht aus, als müsste er besser nochmal geputzt werden. Das alles, so scheint es, passt nicht mehr zu einem Autobauer, der ab 2028 in Europa zur modernen und hippen Elektromarke werden will.



