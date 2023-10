Mit dem Corsa hat Opel zweifellos einen Hit gelandet. Schon als der Kleinwagen 2019 in 6. Generation vorgestellt wurde, ernteten die Rüsselsheimer Autobauer viel Beifall. Design, Qualität, Package und Antriebe kamen auf bei den Kunden gut an. Schnell entwickelte sich der Corsa zum bestverkauften Modell im Opel-Programm. Und nicht nur das: Der Kleinwagen fährt in Deutschland auch auf Rang eins in seinem Segment.

Bild: Opel