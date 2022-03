Russischer Honorarkonsul in Deutschland „Die Fortsetzung meines Amtes ist unmöglich“

Seit 2005 repräsentierte Klaus Mangold als Honorarkonsul die Russische Föderation in Baden-Württemberg. Damit soll nun Schluss sein. „Die aktuelle Entwicklung in der militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine macht mir die Fortsetzung meines Amtes unmöglich“, sagte Mangold der WirtschaftsWoche, der aktuell Aufsichtsratsvorsitzender des Bremssystemherstellers Knorr-Bremse ist. Die Verletzung des Völkerrechts durch den russischen Angriff auf einen souveränen Staat sei nicht hinnehmbar, so Mangold: „Präsident Putin muss die Souveränität der Ukraine respektieren und alle Kampfhandlungen einstellen.“ Das von Mangold betriebene russische Honorarkonsulat in Stuttgart wird ab dem 15. März geschlossen.