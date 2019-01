SAM Automotive Group Chinesen kaufen VW-Zulieferer

SAM hatte im August 2018 Insolvenzantrag am Amtsgericht im baden-württembergischen Aalen gestellt. Das Unternehmen litt unter einem Nachfragerückgang. Verschärft wurde die Lage durch einen Großbrand im Galvanikbereich des Werks in Böhmenkirch. Beides habe zu Umsatzeinbrüchen geführt, die nicht kompensiert werden konnten, hieß es damals in einer Mitteilung von Schultze & Braun. In der Folge gelang es Insolvenzverwalter Leichtle, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. Statt Beschäftigte zu entlassen, wurden im laufenden Verfahren mehr 100 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, die zuvor als Leiharbeiter tätig waren.