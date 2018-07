Sanierungsfall Opel Trotz Gewinns bleiben zahlreiche Baustellen

Analysten jubeln - Opel sei aus Ruinen auferstanden, titelte etwa Evercore ISI. In der Tat ist Opel unter seinem neuen französischen Eigentümer PSA überraschend schnell in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im ersten Halbjahr betrug das Betriebsergebnis von Opel und seiner britischen Schwestermarke Vauxhall 502 Millionen Euro – allerdings ohne Einmalbelastungen. Nach den Kosten für die Restrukturierung, allen voran Abfindungen für Mitarbeiter, blieb ein Gewinn von knapp hundert Millionen Euro. Der PSA-Konzern steigerte seinen Umsatz in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 40 Prozent auf 38,6 Milliarden Euro. Auf die erstmals enthaltene Opel-Vauxhall-Sparte entfiel davon ein Anteil von 9,95 Milliarden Euro.