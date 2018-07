SAP, Ebay, Volvo, Home24 Die Quartalszahlen des Tages

Heißer Sommer drückt auf Home24-Geschäft

Der Online-Möbelhändler Home24 ringt mit dem heißem Sommer. Da das außergewöhnlich warme Wetter spürbar auf die Nachfrage von großen Möbeln drückt, senkte die Rocket-Internet-Beteiligung ihre Wachstumsprognose für das zweite Quartal deutlich. Das geschätzte Umsatzplus werde nun bei etwa 6 bis 8 Prozent liegen, teilte das im Juni an die Börse gebrachte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Bisher hatte Home24 ein Wachstum zwischen 13 und 28 Prozent in Aussicht gestellt. Die detaillierten Zahlen sollen am 12. September veröffentlicht werden.