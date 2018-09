Schadenersatz wegen Dieselgate Auch Verbraucherschützer und ADAC wollen gegen VW klagen

VW tüftelt am Zwei-Liter-Dieselmotor EA 189, Audi entwickelt die größeren Drei-Liter-Antriebe. Doch die Entwickler realisieren bald, dass die Motoren die strengeren Abgas-Regeln, die in den USA ab 2007 gelten sollen, nicht erfüllen werden. Daraufhin wird eine Abschaltsoftware („defeat device“) entwickelt, die die Emissionen in Testsituationen reduziert, um die US-Umweltbehörden zu täuschen.

Mai: Die US-Staatsanwaltschaft wirft Winterkorn vor, schon ab diesem Zeitpunkt an der Verschwörung zum Betrug beteiligt gewesen zu sein.

17. Mai: Ein VW-Ingenieur beschreibt in einer E-Mail an die VW-Entwickler die von Audi entwickelte Software. Er warnt vor deren Einsatz in US-Dieselmotoren, weil sie nur der Umgehung von Abgas-Tests diene.

November: Ein Manager der Entwicklungsabteilung entscheidet nach einem Treffen mit Mitarbeitern, dass das „defeat device“ in US-Dieselmotoren eingesetzt werden soll. Man solle sich nur nicht erwischen lassen.