Schlechte Auftragslage Neue Halberg Guss schließt Werk in Leipzig schon im März 2019

Der Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) reagiert nach langem Konflikt mit den Gewerkschaften auf eine schlechtere Auftragslage. NHG wolle das Werk in Leipzig bereits Ende März 2019 schließen und plane den Abbau von 428 Beschäftigten in Saarbrücken, erklärte die Gewerkschaft IG Metall in Saarbrücken. Zuvor war von einer Schließung des Leipziger Werks erst Ende 2019 und dem Wegfall von 300 Arbeitsplätzen in Saarbrücken die Rede gewesen.