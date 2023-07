Schnelladenetzwerke Ist Teslas Marktherrschaft für die deutschen Autobauer noch aufzuhalten?

Und Mercedes? Die Stuttgarter verfolgen seit jeher eine Ellenbogenstrategie, wenn es um Tesla geht. Umso überraschender, was der Konzern am Freitag verkündete: „Mercedes-Benz-Kundinnen und -Kunden können ab 2024 Tesla Supercharger in Nordamerika nutzen.“ Durch diesen uneingeschränkten Zugang zu allen wichtigen Ladenetzen steigere Mercedes-Benz das Kundenerlebnis weiter, fördere die Attraktivität von Elektrofahrzeugen und deren Marktdurchdringung. Mercedes-Benz werde „der erste deutsche Autohersteller sein, der ab 2025 NACS-Technik in seine neuen Elektrofahrzeuge einbaut“. Im Rahmen der stufenweisen Umstellung biete man zunächst einen Adapter an, um ab 2024 Elektrofahrzeuge des Unternehmens mit CCS-Anschluss einfach an Schnelladepunkten mit NACS-Technologie laden zu können.