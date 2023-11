Flächendeckend dürften die Ladeangebote der Hersteller aber zumindest in Deutschland nicht mehr werden. „In Deutschland mit seiner bereits ordentlich ausgebauten HPC-Infrastruktur werden die Premiumhersteller eher einige wenige Leuchtturm-Anlagen betreiben. In Gebieten mit schwächerem Netz – etwa in Osteuropa – ist auch ein stärkeres Engagement vorstellbar“, erläutert Berylls-Experte Timmer.

Generell denkt er nicht, dass die Europäer mit ihren Netzen zu Tesla aufschließen können. Die Kalifornier sind weit voraus, dürften 2028 weltweit rund 100.000 Ladepunkte betreiben. Auch für die Hersteller steht der eigene Kunde im Zentrum der Investitionen, nicht die Schaffung einer Infrastruktur für Europa als Selbstzweck.



Bild: imago images