Schöngerechnete Umweltsünder Zwei von drei Plug-in-Hybriden haben mehr als 200 PS

Die steckdosentauglichen Autos, bei denen neben einem Verbrennungsmotor noch ein Elektromotor samt Akku eingebaut ist, stehen zunehmend in der Kritik. Experten zufolge laden deren Besitzer sie nur selten mit Strom auf und lassen lieber die spritfressenden Diesel- oder Benzinmotoren arbeiten. Während die Hersteller die Wagen also als umweltfreundlich anpreisen und damit ihre Flottenemissionen schönrechnen können, sind die Fahrzeuge in der Realität oft Umweltsünder.



Das dürfte auch daran liegen, dass die Autos allein mit den Akkus nicht allzu weit kommen. Der Porsche Cayenne S E-Hybrid etwa bringt es zwar auf eindrucksvolle 416 PS, schafft aber gerade einmal 36 Kilometer elektrisch. Beim Mercedes E 300 Hybrid sind es gar nur 31 Kilometer.



Dennoch können die Käufer von Plug-in-Hybrid-Autos unter bestimmten Bedingungen eine Umweltprämie und ein sogenanntes E-Kennzeichen – das steht für Elektroantrieb und erlaubt es dem Besitzer, in einigen Kommunen kostenlos zu parken. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Absatz von Plug-in-Hybrid-Wagen laut CarWow wohl auch wegen solcher Vorteile um satte 43 Prozent. Besonders viele dieser Modelle wurden im Januar verkauft. Hier lag der Absatz mehr als doppelt so hoch wie im Oktober zuvor.