Schreiben an neue Bundesregierung VW fordert Tempolimits und die Erhöhung der Dienstwagensteuer für Verbrenner

Geht es nach VW, soll zudem mit dem Steuerprivileg für Dieselkraftstoff am 1. Januar 2023 Schluss sein. Dann solle das „Diesel-Privileg in der Mineralölsteuer aufgehoben“ werden, heißt es in dem Papier. Volkswagen hält auch eine höheren CO2-Preis für sinnvoll und empfiehlt: „Der geplante Anstieg des deutschen CO2-Preises ist zu beschleunigen.“ Bereits 2024 müssten mindestens 65 Euro pro Tonne erreicht sein. Soziale Härten sollten dabei abgefedert werden und Haushalte an anderer Stelle nachhaltig entlastet werden.



Mehr zum Thema: Plug-in-Hybride stehen als heimliche Spritfresser in der Kritik. Bedeutet ein womöglich grüner Verkehrsminister das Aus für die Technik? Christian Hochfeld, Direktor des Think Tanks Agora Verkehrswende, ist sich sicher: Wird die Verkehrswende ernsthaft angegangen, ist die Förderung für als Verbrenner genutzte Hybride passé.