Schutzschild für Pirelli So will die italienische Regierung den Einfluss Chinas begrenzen

Pirelli, nicht nur wegen des Pirellone einst ein Symbol italienischen Unternehmertums, ist in den 1970er-Jahren aus dem ikonischen Hochhaus ausgezogen. Der Hauptsitz ist heute in einem nüchternen Verwaltungsgebäude im ehemaligen Industrieviertel Bicocca im Mailänder Norden untergebracht. Ganz in der Nähe stellte die von Pirelli einst übernommene AnsaldoBreda Lokomotiven her. Heute beherbergen die riesigen Hallen des Pirelli HangarBicocca die monumentalen „Sieben himmlischen Paläste“ des deutschen Künstlers Anselm Kiefer. Die bis zu 19 Meter hohen Türme aus Stahlbeton unter Verwendung von eckigen Konstruktionsmodulen von Schiffscontainern sowie fünf monumentalen Leinwände kommen in den gigantischen Räumen voll zur Geltung.