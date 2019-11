Schwache Autokonjunktur Milliardenverlust bei Continental

Der Autozulieferer erwartet nach dem verhagelten Ergebnis in diesem Jahr auch im kommenden Jahr keine Erholung der Autokonjunktur. „Im besten Fall sehen wir in 2020 weltweit eine Seitwärtsentwicklung der Automobilproduktion“, erklärte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer in Hannover. Aber auch ein Rückgang sei möglich. Für das Schlussquartal 2019 rechnet der Dax-Konzern mit sinkenden Produktionsraten in den drei wichtigen Weltregionen China, Europa und Nordamerika.



Die Niedersachsen hatten bereits Ende Oktober Eckdaten ihrer Zwischenbilanz veröffentlicht und dabei auch für das Gesamtjahr einen Nettoverlust angekündigt. Das Management rechnet nicht damit, dass sich die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in den kommenden fünf Jahren beleben wird und schreibt deshalb 2,5 Milliarden Euro ab.