Doch diese Probleme sind lösbar. Allerdings scheint Musk seine Priorität weiter klar auf Expansion zu legen und nicht auf das Beheben von aus seiner Sicht nicht strategischen Qualitäts- und Serviceproblemen. In Grünheide bei Berlin treibt Musk gegen die in Deutschland nicht anders zu erwartenden Widerstände den Bau der ersten europäischen Gigafabrik voran. Mal blockieren vermeintliche Umweltschützer wie ein merkwürdiger, Afd-naher Anti-Windkraft-Verband durch Klagen den Baufortschritt, mal ein Streit um die benötigten Wassermengen oder Pfahlfundamente, wie aktuell. Doch Musk weiß die Politik auf seiner Seite, die das vorhaben als Prestigeobjekt für die Ansiedelung von Zukunftstechnologie in Deutschland unbedingt durchziehen will. Derweil scheint die Standortentscheidung für das vierte US-Werk Teslas gefallen zu sein; Musk deutete in der Nacht an, dass die texanische Stadt Austin das Rennen gemacht hat.