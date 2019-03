Schweden fahren voran Volvos Tempolimit ist nur scheinbar radikal

Fakt ist: Es geht um eine vergleichsweise überschaubare Zahl an Kunden. 45.134 Autos verkaufte Volvo laut vorläufigem Geschäftsbericht im vorigen Jahr in Deutschland. Das sind sieben Prozent der insgesamt rund 640.000 weltweit verkauften Wagen und ein Plus von 11,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fast ein Viertel der Volvo-Pkw gehen mittlerweile in den chinesischen Markt. Zum Vergleich: Volkswagen lieferte 2018 allein in Deutschland 1,28 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus.