SdK gegen VW-Führung Ein Trauerspiel für die Aktienkultur

Seit 2016 zieht sich die Weigerung von VW-Vorstand und VW-Aufsichtsrat zur Aufklärung des Dieselskandals wie zäher Kaugummi durch die VW-Hauptversammlungen. Die Verteidigungslinie, dass nur niederes und mittleres Management sich zur Manipulation an den Dieselmotoren entschieden hätten und Vorstand und Aufsichtsrat hiervon erst viel später Kenntnis erlangt hätten, war nicht von Anfang an unglaubwürdig. Diese Verteidigungslinie bricht mit den angekündigten Geständnissen von Ex-Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz und Ex-Audi-Chef Rupert Stadler in aller Öffentlichkeit krachend in sich zusammen. Im Strafprozess vor dem Landgericht München II hat Hatz gestanden, Manipulationen in Auftrag gegeben zu haben. Stadler hat ein „vollumfängliches Geständnis“ angekündigt. Es geht um Vorwürfe, dass er es nach dem Auffliegen des Skandals versäumt habe, den Verkauf der manipulierten Autos zu stoppen.