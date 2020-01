Sebastian Thrun Der Vater der Google-Roboterautos baut jetzt Flugtaxis

Mehr als 200 Konzepte für elektrische Senkrechtstarter zählte das Branchenmagazin „Electric VOTL News“ vergangenes Jahr. Fünf davon entstehen derzeit in Deutschland, etwa bei Airbus und den Start-ups Volocopter und Lilium. Interesse scheint in jedem Fall vorhanden: Jeder vierte Deutsche würde schon in einem Flugtaxi mitfliegen, ergab 2019 eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Branchenverbands Unbemannte Luftfahrt.



„Fliegende Autos“ sei unterdessen der falsche Begriff, um die Technik zu beschreiben. Denn Kitty Hawk werde keine Fahrzeuge bauen, die auf dem Boden und in der Luft unterwegs sein könnten. Allein schon das Gewicht der Reifen mache ein Auto aktuell zu schwer zum Fliegen.



Kitty Hawk ist der Name der Stadt in North Carolina, in der 1903 die Brüder Wright erstmals mit einem Flugzeug abhoben. Die Firma war von Thrun und Google-Miterfinder Larry Page gegründet worden – kam aber nicht unter das Dach des Internet-Konzerns.