Selbstfahrende Autos: Daimler und Baidu bauen Kooperation in China aus

Daimler und der chinesische Suchmaschinenbetreiber Baidu wollen gemeinsam intensiver autonomes Fahren und digitale Dienste in Autos entwickeln. Dazu sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, gaben beide Unternehmen am Mittwoch bekannt. Baidus offene Plattform für selbstfahrende Autos Apollo soll in Erprobungsfahrzeugen von Mercedes auf Teststrecken und dafür freigegebenen Straßen eingesetzt werden. Vernetzte Anwendungen von Baidu sollten außerdem in das neueste Multimediasystem der Schwaben, Mercedes-Benz User Experience (MBUX), integriert werden.