Selbstfahrende Autos Jetzt wittert Elon Musk seine nächste Milliardenchance

Die NHTSA-Experten nehmen nun das Fahrassistenzsystem von Tesla genauer unter die Lupe. Betroffen sind alle Modelle aus den Jahren ab 2014, geschätzt 765.000 Fahrzeuge in den USA. Am Mittwoch schickten die beiden US-Senatoren Ed Markey und Richard Blumenthal einen Brief an die US-Wettbewerbsaufsichtsbehörde FTC, in dem sie dessen Chefin Lina Khan aufforderten, die „potenziell irrenführenden und unfairen Praktiken“ von Tesla beim Vermarkten seines Fahrassistenzsystems Autopilot und dessen Weiterentwicklung FSD zu untersuchen.