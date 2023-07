HiPhi X

Gegen dieses X-Modell aus China sieht Elon Musks Model X aus wie ein Oldtimer. Denn der chinesische Newcomer HiPhi hat in seinem 5,20 Meter langen X für 123.000 Euro so ziemlich alles an Gimmicks eingebaut, was man zuletzt an irgendwelchen Designstudien gesehen hat. Von den selbst programmierbaren Pixel-Displays an Bug und Heck über den fernsehgroßen Bildschirm vor dem Beifahrer bis hin zu den Loungeliegen in den ersten zwei Reihen samt Champagner-Kühlschrank dazwischen. Wer Familie hat oder viele Freunde, bekommt den Wagen allerdings auch mit drei Sitzreihen und spart sogar noch 14.000 Euro.

Egal wie er konfiguriert wird – noch nie war der Zustieg so leicht. Denn HiPhi kombiniert beim X das beste aus der Luxuswelt, öffnet die Türen gegenläufig wie bei einem Rolls-Royce und klappt dazu noch das Dach auf wie beim originalen Mercedes SL oder eben dem Modell X. Auch beim Fahren wollen die Chinesen punkten, bauen adaptive Dämpfer ein, eine Hinterachslenkung und einen Antrieb, der auf Augenhöhe ist mit der westlichen Oberliga: Zwar ist schon bei 200 km/h Schluss und geladen wird nur mit 100 kW. Aber die beiden Motoren kommen auf 598 PS und 820 Nm und mit 97 kWh sollten im Normzyklus 460 Kilometer zu schaffen sein.

Bild: HiPhi