Sieg der US-Autogewerkschaft bei VW „Die USA könnten vor einer Renaissance der Gewerkschaften stehen“

Was bedeutet das für die Arbeitnehmer?

In den USA gibt nur sehr begrenzte Rechte auf soziale Leistungen wie bezahlten Urlaub, Elternzeit oder Lohnfortzahlung bei Krankheit. In den südlichen Bundesstaaten gibt es solche Rechte meist gar nicht. Ich bin mir sicher, dass die UAW nun solche Rechte und auch höhere Löhne in den Werken durchsetzen kann, wo in denen sie die Mitarbeiter vertritt. Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass sich die Arbeitsbedingungen überall dort verbessern, wo wir eine gewerkschaftliche Organisierung haben.