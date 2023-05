Sindelfingen Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Mercedes-Werk gefasst

11. Mai 2023 , aktualisiert 11. Mai 2023, 15:09 Uhr

Ein Luftbild des Mercedes-Benz-Werks in Sindelfingen. Bild: imago images Bild:

Die Produktion in einem der Werke von Mercedes-Benz ist in vollem Gange, als am Morgen plötzlich Schüsse in der Halle fallen. Zwei Menschen sterben. Der Werkschutz spielt bei der Überwältigung eine entscheidende Rolle.