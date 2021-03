Sixt, Braun, Grupp & Co. Das sind die Erben bekannter Familienunternehmer

Bonita und ihr Bruder Wolfgang sind ein gutes Team. Sie gingen gemeinsam auf ein Internat und studierten später zusammen in London. Offenbar war immer klar, was sie danach tun: In die Textilfirma von Vater Wolfgang Grupp einsteigen. Das Unternehmen beweist seit über 50 Jahren, dass Textilproduktion auch in einem Hochlohnland wie Deutschland möglich ist. Und zwar profitabel: Seit Vater Wolfgang Grupp am Ruder ist, schrieb die Firma nicht ein einziges Mal rote Zahlen. Auch hat der Vater mit unzähligen öffentlichen Auftritten dem Unternehmen zu einer Prominenz verholfen, die andere Modemarken nur mit gigantischen Werbeetats erreichen. Die Kinder, die im Großraumbüro unweit des Vaters sitzen und von ihm mit Hingabe ausgebildet werden, treten also in große Fußstapfen – beziehungsweise eines von ihnen: Der Vater möchte nur einen von beiden auf den Thron lassen, damit er frei schalten und walten kann. Ganz so, wie er es auch selbst tat.

Bild: dpa