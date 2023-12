Ausstattung und Sicherheit

Smart kombinierte die frugale und farblose Basisausstattung mit drei verschiedenen Ausstattungslinien (Passion, Prime und Proxy). Diese brachten etwas Farbe in den Innenraum und auch ein wenig Komfort, ließen aber noch viel Luft nach oben für weitere Wünsche. So gehörte etwa nur bei Proxy eine Klimaanlage zum Lieferumfang. Über zusätzliche aufpreispflichtige Pakte konnten Erstkäufer ihr Fahrzeug aufwerten. Gebrauchtwageninteressenten müssen daher genau hinschauen, wie ihr Wunschmodell ausgestattet ist. Beim NCAP-Crashtest erreichte der Forfour vier von fünf Sternen. Fünf Airbags, darunter einer fürs Fahrerknie, und ein Seitenwind-Assistent waren immer an Bord.

Bild: Hersteller