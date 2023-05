Software-Tochter Volkswagen schasst offenbar fast gesamten Cariad-Vorstand

Verzögerungen in der Softwareentwicklung hatten im vergangenen Jahr zur Entlassung von Konzernchef Herbert Diess geführt. Er war Anfang September von Porsche-Chef Oliver Blume abgelöst worden, der seither den Konzern und den börsennotierten Sportwagenbauer in Personalunion führt. Blume entzerrte die Softwareanläufe und sorgte so dafür, dass wieder Ruhe in dem Konzern einkehrte.