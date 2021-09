Sono Motors Solar-Elektroauto wird zum Stromspeicher fürs Haus

Das Münchener E-Auto-Startup Sono Motors, das ab 2023 das Solar-Elektroauto Sion verkaufen will, hat eine eigene Wallbox für den Sion entwickelt. Nach Informationen der WirtschaftsWoche soll die Wallbox das Auto zum flexiblen Stromspeicher machen, weil sie bidirektional ist. Das bedeutet, dass sie Strom nicht nur vom Netz oder der Solaranlage ins Auto leitet, sondern auch von dort in den Haushalt oder ins Netz. So können Verbraucher ihr Auto als Speicher für ihren Solarstrom nutzen.