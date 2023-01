Sono Motors Solarauto erhält weitere Schonfrist

Der Plan, mit Zahlungszusagen und zusätzlichen Mitteln in Höhe von fast 50 Millionen Euro ein deutliches Signal an Markt und Investoren zu senden, scheine aufzugehen, sagte Sono-Mitgründer und Chef Laurin Hahn. „Wir befinden uns in laufenden Gesprächen mit potenziellen Investoren und denken, dass wir mit der Verlängerung der Kampagne unser Ziel von 100 Millionen Euro erreichen und das Sion-Programm fortsetzen können.“